Події

11:16 28.12.2023

McDonald's відкрив новий ресторан на автодорозі в Стоянці поблизу Києва

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McDonald's відкрив новий ресторан на автодорозі в Стоянці поблизу Києва

Мережа McDonald's відкрила новий ресторан, розташований на 20 км після виїзду з Києва в с. Стоянці, Бучанського району, він став сотим серед тих, що працюють у мережі, повідомили в пресслужбі.

У пресрелізі наголошується, що цей ресторан став другим на автодорозі міжнародного значення "Київ-Чоп", раніше в листопаді цього року на цьому напрямку відкрили McDonald's у Житомирській області. Новий McDonald's розташований у комплексі з автозаправною станцією і поруч із супермаркетами, тож клієнти можуть отримати одразу кілька послуг.

Новий ресторан площею 430 кв. м розрахований на 102 місця в залі й 132 - на терасі. У залі встановлено 10 терміналів самообслуговування, а на МакДрайві - модернізовані цифрові дисплеї. Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 09:00 до 21:00. Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклад зачинятимуть, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, відкриватимуть заклад орієнтовно за годину після скасування тривоги.

Ресторан у Стоянці став 100-м рестораном серед тих, що нині працюють в Україні, і забезпечив понад 70 робочих місць.

Розвитком мережі опікується ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

Перший заклад мережі в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Теги: #mcdonalds #стоянка

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