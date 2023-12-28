Події

10:40 28.12.2023

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

1 хв читати
Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами, повідомили Сили оборони Півдня.

"Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів", - зазначається в повідомленні.

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Щоб уникнути затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Як зазначається, катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

Під час огляду судна та опитування капітана було виявлено двох моряків, які дістали поранення. "Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", - повідомили Сили оборони Півдня.

До судна відправлено буксири для зняття з мілини і доставки до порту.

"Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним", - наголошується в повідомленні.

Теги: #судно #міна #чорне_море #підрив

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 27.12.2023
У Чорному морі чергують чотири бойові кораблі ЧФ РФ, носіїв "Калібрів" немає

У Чорному морі чергують чотири бойові кораблі ЧФ РФ, носіїв "Калібрів" немає

17:48 21.12.2023
Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

Зеленський обговорив із Гуттерешем пропозиції щодо гарантування безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі

15:18 20.12.2023
РФ вивела в Чорне море підводний ракетоносій - ОК "Південь"

РФ вивела в Чорне море підводний ракетоносій - ОК "Південь"

20:50 16.12.2023
Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

19:25 16.12.2023
Туреччина, Румунія і Болгарія підпишуть угоду про протидію мінній загрозі в Чорному морі

Туреччина, Румунія і Болгарія підпишуть угоду про протидію мінній загрозі в Чорному морі

18:39 15.12.2023
П'ятьох постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті оперують - обладміністрація

П'ятьох постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті оперують - обладміністрація

16:04 15.12.2023
Семеро з 26 постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті - у важкому стані, зокрема підривник - прокуратура

Семеро з 26 постраждалих від підриву гранат у сільраді на Закарпатті - у важкому стані, зокрема підривник - прокуратура

15:41 15.12.2023
СБУ з'ясовує обставини й мотиви підриву гранат у сільраді на Закарпатті

СБУ з'ясовує обставини й мотиви підриву гранат у сільраді на Закарпатті

14:05 15.12.2023
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю і теракт - Нацполіція

12:37 15.12.2023
У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати: 26 людей поранено, медики намагаються реанімувати підривника - Нацполіція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

Кількість втрат окупантів за добу становила 920 осіб - Генштаб

Повітряні сили ліквідували сім із восьми ворожих "шахедів", які атакували три області України

США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

ОСТАННЄ

Російські війська, ймовірно, повернули позиції на захід від Вербового, відвойовані ЗСУ влітку - ISW

Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

У Мінкультури мають намір внести традицію Щедрого вечора в Україні до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Через обстріли на Донеччині за добу поранено двох місцевих жителів

В охороні правопорядку на новорічні свята буде задіяно 30 тисяч поліцейських

Уряд перерозподілив 1,74 млрд грн на закупівлю обладнання та підвищення кваліфікації вчителів предмета "Захист України"

Ювенальні прокурори: 513 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

З 28 грудня до 6 січня на Київщині посилять заходи безпеки

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих серед мирного населення немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА