Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

У Чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами, повідомили Сили оборони Півдня.

"Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів", - зазначається в повідомленні.

Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Щоб уникнути затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Як зазначається, катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

Під час огляду судна та опитування капітана було виявлено двох моряків, які дістали поранення. "Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", - повідомили Сили оборони Півдня.

До судна відправлено буксири для зняття з мілини і доставки до порту.

"Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним", - наголошується в повідомленні.