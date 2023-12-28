Події

07:43 28.12.2023

Повітряні сили ліквідували сім із восьми ворожих "шахедів", які атакували три області України

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Повітряні сили ліквідували сім із восьми ворожих "шахедів", які атакували три області України

Повітряні сили ліквідували 7 із 8 ворожих "шахедів", які атакували три області України, повідомляють ПС ЗСУ.

"Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 28 грудня російські окупанти атакували вісьмома БПЛА типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ.

 

 

 

Теги: #атаки #бпла_рф #пс_зсу

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