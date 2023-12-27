Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

Запропонований урядом законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції України, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну (Кабмін уже подав), а на етапі підготовки до розгляду в комітеті... Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене: ми (офіс омбудсмена - ІФ-У) ретельно його вивчатимемо і я робитиму свої заперечення", - сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

При цьому він уточнив, що йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроєкті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", - пояснив Лубінець.

"З одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян, ми воюємо проти Російської Федерації. Але ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти Російської Федерації, перетворимося на щось, схоже на Російську Федерацію, коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", - додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Як повідомлялося, 25 грудня Кабінет Міністрів України спрямував до Верховної Ради законопроєкт №10378, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби.

Ця законодавча ініціатива, зокрема, передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.

Так, згідно з інформацією від керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), тих, хто ухиляється, вноситимуть до спеціально створеного відкритого Єдиного реєстру боржників. Через це вони будуть обмежені в праві користуватися власним транспортом, не зможуть отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також будуть обмежені в праві на користування грошовими коштами та іншими цінностями, не зможуть отримати кредит і скористатися пільгами.

Крім того, згідно із законопроєктом, ухилянтам та особам, які відмовляються проходити медогляд, зможе загрожувати тюремне ув'язнення на строк від трьох до п'яти років.

Водночас в уряді пропонують удесятеро збільшити штраф за порушення правил військового обліку порівняно з актуальними 850 грн і 1700 грн у разі повторного правопорушення. Також може зрости штраф за порушення правил мобілізації та військової служби: з 8,5 тис. грн до 34-85 тис. грн (а в умовах особливого періоду - від 153 до 204 тис. грн).

Крім того, стане можливим затримати порушників на три доби для встановлення особи та з'ясування обставин. Наразі адмінзатримання не перевищує трьох годин.