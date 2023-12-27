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14:01 27.12.2023

Так званого главу "ДНР" Пушиліна засуджено до 15 років в'язниці заочно - Офіс генпрокурора

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Так званого главу "ДНР" Пушиліна засуджено до 15 років в'язниці заочно - Офіс генпрокурора

Суд в Україні заочно ухвалив обвинувальний вирок щодо так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна та призначив йому покарання у вигляді 15 років тюремного ув'язнення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок щодо ватажка незаконно створеної на території Донеччини "республіки", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, так званому очільнику "ДНР" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

"Призначено максимальне покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначається в повідомленні.

Прокурори в суді довели, що у вересні 2022 року глава псевдореспубліки скликав і провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР".

"На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон "про референдум днр з питання входження до складу рф". Ватажок "днр" неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до рф. Тим самим закликав до захоплення рф території України", - наголошується в повідомленні.

У відомстві наголошують, що на підставі підписаного очільником "ДНР" нікчемного акта на тимчасово окупованих територіях під контролем збройних військових РФ проведено незаконне "народне волевиявлення".

30 вересня 2022 року очільник "ДНР" підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

У листопаді 2023 року до 15 років позбавлення волі засуджено окупаційного "губернатора" Херсонщини. Його визнано винним у держзраді, колабораціонізмі та запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

 

Теги: #прокуратура #пушилін

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