Події

07:11 11.09.2022

Радник мера Маріуполя Андрющенко повідомляє, що наразі місцезнаходження голови т.зв. "ДНР" Пушиліна невідоме

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що наразі місцезнаходження глави т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна невідомо.

"Наші джерела підтверджують, що місцезнаходження Пушиліна невідоме", - написав Андрющенко у телеграм-каналі.

За його словами, Пушилін має бути у Маріуполі на організованому окупантами концерті.

"Потім разом із Іващенком їхати у бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. Тому Іващенко теж загострив лижі у бік Новоазовська, але його власна охорона прозоро натякнула, що до Новоазовська за нинішніх умов він поїде лише в труні" , – зазначив радник мера.

"Маріупольці, Костянтина пару днів не побачите. Запой. А де Пушилін ніхто не знає. Як цікаво складається", - підсумував Андрющенко.

Раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляв, що Пушилін був поранений у Лимані на Донеччині.

 

 

 

Теги: #маріуполь #зникнення #пушилін

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