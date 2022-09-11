Радник мера Маріуполя Андрющенко повідомляє, що наразі місцезнаходження голови т.зв. "ДНР" Пушиліна невідоме
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що наразі місцезнаходження глави т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна невідомо.
"Наші джерела підтверджують, що місцезнаходження Пушиліна невідоме", - написав Андрющенко у телеграм-каналі.
За його словами, Пушилін має бути у Маріуполі на організованому окупантами концерті.
"Потім разом із Іващенком їхати у бік узбережжя (знаємо куди). Але щось пішло не так. Тому Іващенко теж загострив лижі у бік Новоазовська, але його власна охорона прозоро натякнула, що до Новоазовська за нинішніх умов він поїде лише в труні" , – зазначив радник мера.
"Маріупольці, Костянтина пару днів не побачите. Запой. А де Пушилін ніхто не знає. Як цікаво складається", - підсумував Андрющенко.
Раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляв, що Пушилін був поранений у Лимані на Донеччині.