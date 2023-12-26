Події

21:14 26.12.2023

Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

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Україна має виробляти сама або з партнерами всю необхідну їй зброю - Зеленський

Україна повинна виробляти самостійно або разом із партнерами всю зброю, необхідну для боротьби з агресією, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

За його словами, засідання Ставки майже повністю було присвячене виробництву зброї наступного року.

"По кожному пункту - детальна розмова, детальне з'ясування щодо підприємств, контрактів, державних інвестицій у створення. За участю всіх, хто відповідає за результат для держави. Мінстратегпром, Міноборони, Генеральний штаб, Головком", - сказав Зеленський.

"Намітили з прем'єр-міністром, який обсяг коштів потрібно спрямувати в "оборонку" прискорено. Також урядовці мають визначитися з усіма завданнями для нашої дипломатичної роботи наступного року - саме щодо домовленостей із партнерами з виробництва зброї, постачання компонентів і обладнання", - зазначив він.

Україна, сказав Зеленський, "має виробляти - самостійно або спільно з партнерами - все, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Ми можемо це забезпечити".

 

 

Теги: #зброя #виробництво #зеленський

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