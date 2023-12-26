У Києві проводять навчання з безпеки - КМВА

У Києві з 25 до 28 грудня проводять навчання для підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності всіх структур, які забезпечують оборону столиці. У навчаннях бере участь Угруповання сил і засобів оборони Києва, патрульна і національна поліція та інші структурні підрозділи, повідомляє КМВА.

"Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Голова КМВА Сергій Попко нагадав, що війна триває, загрози для столиці та її жителів досі існують.

"І якщо Київ з кожен місяцем стає дедалі більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його жителів від потенційних загроз", - наголосив він.