Події

13:57 25.12.2023

Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

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Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України призначено Дениса Клюшникова.

Указ про це №852/2023 президент України Володимир Зеленський підписав 25 грудня.

За даними ЗМІ, Клюшников 1978 року народження з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації. У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту, у 2006 р. - Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

 

Теги: #амку #уповноважений

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