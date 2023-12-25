Зеленський призначив нового уповноваженого Антимонопольного комітету

Державним уповноваженим Антимонопольного комітету України призначено Дениса Клюшникова.

Указ про це №852/2023 президент України Володимир Зеленський підписав 25 грудня.

За даними ЗМІ, Клюшников 1978 року народження з листопада 2019 року обіймає посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації. У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту, у 2006 р. - Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.