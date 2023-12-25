ВАКС засудив до 11 років в'язниці ексголову правління ПАТ "Реал Банк" за заволодіння 4,7 млрд грн

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) у понеділок визнала винним колишнього голову правління ПАТ "Реал Банк" у заволодінні та легалізації коштів.

"Зазначена особа, перебуваючи у складі злочинної організації колишнього президента-втікача, взяла участь у заволодінні 4,7 млрд грн ПАТ "Реал Банк", 800 млн грн Національного банку України, отриманих як стабілізаційний кредит, а також 865 млн грн коштів АТ "Брокбізнесбанк", які були розміщені на рахунку "Реал Банку" та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб, та їх подальшої легалізації", - повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Голову правління визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на строк три роки з конфіскацією всього належного йому майна і штрафом розміром 12 тис. 750 грн.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов Національного банку України та ухвалила стягнути з обвинуваченого понад 503 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого кошти у сумі понад 5,573 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.