Епіфаній привітав українців з Різдвом і побажав переможного Нового року

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з нагоди Різдва Христового і зазначив, що це свято закликає до переосмислення життєвих поглядів і нагадує про одвічні християнські цінності.

"Цього року Православна церква України разом із більшістю помісних церков уперше повноцінно відзначає свята за новим Юліанським календарем... Різдво Христове закликає до переосмислення життєвих поглядів і нагадує нам про споконвічні християнські цінності: віра, любов, істина - це поводирі стійкості та фундамент нашої боротьби", - сказав Епіфаній у привітанні, оприлюдненому на ютуб-каналі ПЦУ.

Він побажав, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного й надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому буде любов до ближніх і довіра до наших захисників.

"Нехай коляда звучить для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно й тілесно", - сказав Предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній побажав українцям різдвяної радості та переможного Нового року.