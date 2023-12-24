Прихований шар, виявлений на "Нічній варті" Рембрандта, дає відповідь на загадку багаторічної давнини

У величезному шедеврі Рембрандта 17-го століття "Нічна варта" загін голландських гвардійців збирається в затемненій кімнаті і готується виступити на захист свого міста. Рембрандт, майстер світла і тіні, стратегічно висвітлював виразні руки і обличчя своїх героїв, тоді як напівтемрява приховувала деталі кімнати і приховувала тіла багатьох гвардійців.

Однак, це далеко не все, що приховувала відома картина, як нещодавно виявили дослідники. Коли реставратори використовували рентгенівські промені, щоб зазирнути під лак і фарбу "Нічної варти", вони виявили під поверхнею дещо несподіване: шар, повний свинцю, повідомляє CNN.

Це була перша оцінка за 400-річну історію картини, яка об'єднала рентгенівські промені зі спектроскопією зразка фарби і цифровими 3D-реконструкціями і виявила шар, багатий на свинець, який ніколи раніше не спостерігався в роботах Рембрандта, повідомили дослідники в п'ятницю в журнал Science Advances.

Рембрандт і його сучасники-художники зазвичай починали картину з того, що спочатку покривали полотно шаром клею, який додає жорсткості, а потім додавали базовий шар основного пігменту, відомий як ґрунтовий шар, для ґрунтування полотна. Але в "Нічній варті" клейового шару не було. Замість цього, можливо, використовували шар, насичений свинцем, оскільки він міг краще захистити полотно, сказала провідна авторка дослідження Фредерік Броерс, наукова співробітниця мікроскопії в Рейксмюзеумі в Амстердамі, де демонструють "Нічну варту".

Рембрандт, ймовірно, сприйняв цю незвичайну техніку як багатообіцяючий захист для картини, яка, як він знав, буде виставлена у вологому місці. Нові результати говорять про те, що Рембрандт був відкритий для вивчення нетрадиційних методів, які відрізнялися від його стандартних практик, щоб втілити в життя своє унікальне художнє бачення.

Протягом десятиліть експерти були спантеличені появою на картині крихітних "пухирців" кристалів свинцю, що піднімалися на поверхню, здавалося б, нізвідки. Свинець зазвичай міститься в пігменті свинцевих білил, але в "Нічній варті" яскравого білого було мало. За словами Броерса, крихітні свинцеві плями з'являлися навіть у найтемніших місцях картини, ще більше посилюючи загадку. Коли було виявлено шар, багатий свинцем, що покриває полотно, цю таємницю нарешті було розкрито.

"Це дійсно велика частина головоломки, що допомагає зрозуміти поточний стан фарби", - сказала вона.

Ще одним важливим відкриттям, зробленим під час попередніх досліджень, став склад ґрунтового шару, розташованого над свинцевим, який складається з кварцу і глини. Раніше Рембрандт ґрунтував свої полотна подвійним шаром ґрунту: один із червоної землі, а інший із білого пігменту. Але "Нічна варта" була набагато більшою, ніж будь-який інший його твір: її висота становила 3,8 метра, а довжина - 4,5. Згідно з дослідженням, один шар ґрунту був би легшим, гнучкішим і дешевшим, ніж звичайний подвійний шар.

Детективна робота дослідників була частиною проєкту з консервації та аналізу під назвою "Операція "Нічна варта"", який Рейксмюзеум запустив 2019 року.