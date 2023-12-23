Події

09:10 23.12.2023

У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

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У Херсоні через обстріли пошкоджено і тимчасово не працюють тролейбусні маршрути

У Херсоні через обстріли пошкоджено контактну мережу, внаслідок чого тимчасово не працюють тролейбусні маршрути, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко в суботу вранці.

"Повідомляємо, що знову внаслідок ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі немає можливості вивести тролейбуси на маршрути. Фахівці КП "Херсонелектротранс" найближчим часом проведуть роботи з відновлення мережі", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Після усунення пошкоджень усі тролейбуси вийдуть на лінії", - додав Мрочко.

 

 

 

Теги: #транспорт #херсон #обстріл

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