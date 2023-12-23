Регламенти ЄС для надзвичайних енергетичних ситуацій офіційно продовжено

Рада ЄС офіційно затвердила продовження терміну дії трьох регламентів, розрахованих на надзвичайні ситуації в енергетиці, які передбачають забезпечення безпеки поставок енергоносіїв і захист від високих цін на них.

"Рада ухвалила за письмовою процедурою три постанови про продовження терміну застосування регламентів для надзвичайних ситуацій відповідно до ст. 122 Договору про функціонування Європейського Союзу", - повідомляється в комюніке Ради ЄС, опублікованому ввечері в п'ятницю в Брюсселі.

Ці надзвичайні заходи, нагадують у Раді, було ухвалено торік після початку збройної агресії РФ проти України, "щоб зміцнити солідарність між державами-членами, прискорити впровадження поновлюваних джерел енергії та захистити громадян ЄС від надмірно високих цін на енергоносії".

19 грудня Рада ЄС з енергетики досягла політичної угоди держав-членів щодо продовження терміну дії трьох постанов з надзвичайних ситуацій.

Це, по-перше, регламент, що "зміцнює солідарність за допомогою кращої координації закупівель газу, надійних цінових орієнтирів і обміну газом через кордони". Він включає "тимчасові надзвичайні заходи, покликані знизити високі ціни на енергоносії та підвищити безпеку поставок газу". Рада продовжує його дію ще на один рік, до 31 грудня 2024 року.

Друга постанова визначає основу для прискорення впровадження відновлювальних джерел енергії. Вона спрямована "на розв'язання енергетичної кризи, зниження залежності ЄС від російського викопного палива, подальше просування кліматичних цілей ЄС шляхом прискорення процесу видачі дозволів і впровадження проєктів відновлюваної енергетики". Ця постанова застосовується з 30 грудня 2022 року терміном на 18 місяців. Рада погодилася продовжити період застосування деяких змінених положень постанови до 30 червня 2025 року.

Третій регламент, присвячений "механізму ринкової корекції для захисту громадян та економіки ЄС від надмірно високих цін, встановлює систему тимчасових заходів для запобігання стрибкам надмірно високих цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку". Ця постанова застосовується з 1 лютого 2023 року строком на один рік. Оновлена постанова продовжує її ще на один рік, до 31 січня 2025 року.

Тепер постанови щодо продовження регламентів для надзвичайних обставин офіційно прийняті. Після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу вони набудуть чинності.