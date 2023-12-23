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00:19 23.12.2023

Міноборони України розраховує повернути кошти, переказані в рамках корупційної схеми

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Міноборони України розраховує повернути кошти, переказані в рамках корупційної схеми

Міноборони працює над поверненням коштів, переведених виробнику боєприпасів у рамках корупційної схеми, виявленої СБУ та Міноборони, сказав в ефірі телемарафону в п'ятницю керівник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк.

"Ми їх повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено. Юристи вивчають ці механізми, як правильно зараз розірвати контракт і повернути кошти", - сказав він.

Як раніше повідомлялося, Служба безпеки України та Міністерство оборони виявили спробу розкрадання на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн, повідомляє прес-служба СБУ в п'ятницю ввечері.

"Служба безпеки у взаємодії та за сприяння міністра оборони України ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Унаслідок комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі СБУ.

"Це надзвичайно важливий випадок, коли спрацювали антикорупційні механізми Міністерства оборони, і коли ми спільно зі Службою безпеки виявили... і дуже швидко люди, які провели цю оборудку, опинилися в наручниках", - сказав він.

Павлюк також підкреслив "особливий цинізм" цієї угоди. "Люди купували законтрактовані боєприпаси під час війни. Вони їх намагалися купити з націнкою в 30%. І важливо, що це могло перешкодити тим законтрактованим поставкам, які були. Тому що вони пропонували дорожчий контракт виробнику на ці ж боєприпаси з іншим темпом виробництва, меншим", - сказав він.

За його словами, створення Агентства оборонних закупівель унеможливлює в майбутньому подібні оборудки, тому що, Міністерство оборони віддає функцію закупівель.

"І ці управління, які в минулому генерували корупційні ризики, зараз будуть розформовані", - зазначив він.

Теги: #україна #кошти #міноборони

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