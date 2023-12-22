Шмигаль обговорив із Сікорським необхідність збалансованого рішення на пунктах пропуску на кордоні

Прем'єр України Денис Шмигаль під час зустрічі в Києві з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським запропонував впроваджувати загальний контроль на пунктах пропуску на кордоні.

"Обговорили посилення економічного співробітництва. Зосередили увагу на ключовому питанні: безперешкодний рух вантажів через наш спільний кордон - критично важливий для стійкості та боротьби України з російським агресором. Маємо напрацювати збалансоване рішення, яке принесе користь обом країнам. Пропонував впроваджувати спільний контроль на пунктах пропуску. Це підвищить ефективність і результативність їхньої роботи", - написав Шмигаль у телеграмі.

Прем'єр зазначив, що також "обговорили посилення співробітництва у сфері виробництва та ремонту військової техніки: є воля і все необхідне, щоб вивести нашу оборонну співпрацю на новий рівень".

Шмигаль також висловив Польщі вдячність за підтримку України на шляху в ЄС, подякував польському народу за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабної війни.

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