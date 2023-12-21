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21:07 21.12.2023

Заступник голови ОП Кулеба обговорив із гуманітарним координатором ООН інклюзивне відновлення громад

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Заступник голови ОП Кулеба обговорив із гуманітарним координатором ООН інклюзивне відновлення громад

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба провів зустріч із гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун, під час якої сторони обговорили інклюзивне відновлення громад і розбудову взаємодії українських регіонів і громад з ООН у 2024 році.

"Інклюзивне відновлення громад має важливе значення для стимулювання місцевого економічного розвитку. Цей процес потребує узгоджених зусиль національних і регіональних органів влади, громадянського суспільства, місцевого малого й середнього бізнесу та міжнародних партнерів. Агенції ООН в Україні присутні та працюють у громадах, які готові просуватися вперед із відновленням, і ми збільшимо наші зусилля у 2024 році в партнерстві з регіональними та місцевими адміністраціями", - цитує Деніз Браун пресслужба глави української держави.

Гуманітарна координаторка ООН додала, що практично в усіх регіонах України працюють агенції організації, які в партнерстві з регіональними та місцевими адміністраціями допомагають у відбудові громад, що постраждали внаслідок російської агресії. В обласних центрах України працюють понад 3 тис. співробітників ООН.

"Ми маємо постійний контакт із громадами на місцях і можемо бачити й розуміти всі потреби людей", - зазначила Браун.

Вона також наголосила, що агенції ООН допомагають не лише із забезпеченням гуманітарних потреб, а й зі створенням стратегій відновлення та розвитку регіонів. До цього процесу активно долучаються регіональні офіси міжнародного співробітництва при ОВА, регіональні органи влади й громади. Зокрема, така робота вже проводиться в Сумській та Миколаївській областях.

У свою чергу Олексій Кулеба подякував Браун за активну та ефективну присутність системи ООН в Україні, а також наголосив на важливості збереження фінансування програм і проєктів наступного року.

"Маю надію на те, що наступного року наша взаємодія стане ще більш ефективною, адже попереду, на шляху до ЄС, зокрема в частині впровадження реформ, у нас багато роботи, і підтримка з боку ООН важлива в цьому процесі", - зазначив він.

Зі свого боку Браун подякувала за запрошення взяти участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося у Львові минулого тижня.

"Вона відзначила важливість фокусування президента України на громадах і прагнення почути разом з ними вичерпні відповіді від урядовців. Деніз Браун також позитивно оцінила діалог центральної влади з громадами та безпрецедентне об’єднання всієї української влади на одному заході", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #оон #розмова #відновлення

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