Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

Станом на цей час, серед постраждалих унаслідок стрілянини в центрі Праги, українців немає, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією чеської поліції, станом на зараз, українців немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі", - повідомив Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у четвер у будівлі факультету мистецтв Карлового університету в центрі Праги сталася стрілянина. Унаслідок цього загинуло понад 15 осіб, ще 24 людини дістали поранення.