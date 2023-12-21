Події

20:06 21.12.2023

Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

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Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

Станом на цей час, серед постраждалих унаслідок стрілянини в центрі Праги, українців немає, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією чеської поліції, станом на зараз, українців немає серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі", - повідомив Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у четвер у будівлі факультету мистецтв Карлового університету в центрі Праги сталася стрілянина. Унаслідок цього загинуло понад 15 осіб, ще 24 людини дістали поранення.

 

 

Теги: #стрілянина #чехія #постраждалі

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