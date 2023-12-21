Події

18:42 21.12.2023

Унаслідок стрілянини в Карловому університеті в Празі загинули 11 осіб

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Під час стрілянини в будівлі філософського факультету Карлового університету в центрі Праги загинули 11 осіб, включно з нападником, повідомила Празька рятувальна служба.

"Стрілянина: 11 людей загинули, включно з нападником, 9 дістали серйозних поранень, 5-6 дістали поранень середньої тяжкості, до десяти - легких поранень. Цифри ще можуть змінитися", - повідомили в рятувальній службі.

Як передає Чеське інформаційне агентство, деякі празькі лікарні вже підтвердили, що приймають поранених із вогнепальними пораненнями.

Теги: #жертви #стрілянина #прага

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