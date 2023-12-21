Унаслідок стрілянини в Карловому університеті в Празі загинули 11 осіб

Під час стрілянини в будівлі філософського факультету Карлового університету в центрі Праги загинули 11 осіб, включно з нападником, повідомила Празька рятувальна служба.

"Стрілянина: 11 людей загинули, включно з нападником, 9 дістали серйозних поранень, 5-6 дістали поранень середньої тяжкості, до десяти - легких поранень. Цифри ще можуть змінитися", - повідомили в рятувальній службі.

Як передає Чеське інформаційне агентство, деякі празькі лікарні вже підтвердили, що приймають поранених із вогнепальними пораненнями.