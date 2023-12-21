Події

16:52 21.12.2023

Комітет зі свободи слова підготує постанову про звернення ВР до світової спільноти для звільнення українських журналістів із російського полону

1 хв читати
Комітет зі свободи слова підготує постанову про звернення ВР до світової спільноти для звільнення українських журналістів із російського полону

Парламентський комітет із питань свободи слова має намір підготувати проєкт постанови про звернення Верховної Ради до світової спільноти для активізації зусиль у питанні звільнення українських журналістів, які перебувають у російському полоні, повідомив голова комітету Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Плануємо в січні вийти на постанову, яка закличе міжнародну спільноту активніше працювати... З юридичного боку наразі готуємо окремий трек для міжнародного трибуналу, для міжнародного кримінального суду щодо перешкоджання діяльності журналістів з боку країни-агресора, країни-терориста", - сказав Юрчишин на брифінгу в четвер у Києві.

За словами Юрчишина, над питанням звільнення українських журналістів, захоплених російськими окупантами, комітет працюватиме разом із міжнародною правозахисною організацією "Репортери без кордонів", із міжнародними журналістськими організаціями.

Теги: #журналісти #звернення #полон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 09.12.2023
Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

Рада закликала Європейську раду ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу

20:42 06.12.2023
AmCham, ЄБА та СУП знову закликали Раду доопрацювати законопроєкт про криміналізацію контрабанди

AmCham, ЄБА та СУП знову закликали Раду доопрацювати законопроєкт про криміналізацію контрабанди

19:30 06.12.2023
Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

Україна і США разом зможуть створити "арсенал свободи" - виступ Зеленського на українсько-американському оборонному форумі

19:02 06.12.2023
Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість

11:25 26.11.2023
Пів сотні нардепів просять Стефанчука відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

Пів сотні нардепів просять Стефанчука відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

20:59 23.11.2023
ФРУ та АсМАП просять Зеленського зустрітися з Дудою для розблокування польського кордону

ФРУ та АсМАП просять Зеленського зустрітися з Дудою для розблокування польського кордону

19:50 21.11.2023
Дуда в річницю Євромайдану: Польща непохитно стоятиме з українцями пліч-о-пліч і підтримуватиме в боротьбі з агресором

Дуда в річницю Євромайдану: Польща непохитно стоятиме з українцями пліч-о-пліч і підтримуватиме в боротьбі з агресором

19:43 21.11.2023
Українська ППО збила російський розвідувальний БПЛА над морем

Українська ППО збила російський розвідувальний БПЛА над морем

10:54 20.11.2023
Зеленський зустрівся в Києві з менеджером і журналістами Fox і The Sun

Зеленський зустрівся в Києві з менеджером і журналістами Fox і The Sun

20:53 18.11.2023
Ворог намагатиметься зробити удари потужнішими ближче до зими, усім в Україні важливо бути ефективними на 100%

Ворог намагатиметься зробити удари потужнішими ближче до зими, усім в Україні важливо бути ефективними на 100%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

Умєров повідомив про плани призвати до армії українських чоловіків, які живуть за кордоном

СБУ посилює роботу в тилу ворога - голова спецслужби

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, що стояла в черзі на прикордонному контролі, одна людина загинула - МЗС

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей - ОВА

ОСТАННЄ

Нідерланди виділяють Україні €102 млн у межах першого пакета допомоги на 2024 рік

Голова комітету ВР зі свободи слова: Акредитація телеграм-каналів на підсумкову пресконференцію президента - не дуже далекоглядне рішення

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на EUR106 млн

Мартін Скорсезе стане володарем почесного "Золотого ведмедя" Берлінале

Українські розробники створили інноваційний комплекс тепловізійного спостереження

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" модернізують унікальну геомагнітну обсерваторію - НАНЦ

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

Найбільш ризиковані декларації буде подано до кінця кампанії - НАЗК

Умєров закликає всіх українців приєднуватися до ЗСУ, питання щодо механізму покарання чи юртиску на чоловіків за межами України не стоїть - Міноборони

Рада не призначила Піщанську головою Рахункової палати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА