Комітет зі свободи слова підготує постанову про звернення ВР до світової спільноти для звільнення українських журналістів із російського полону

Парламентський комітет із питань свободи слова має намір підготувати проєкт постанови про звернення Верховної Ради до світової спільноти для активізації зусиль у питанні звільнення українських журналістів, які перебувають у російському полоні, повідомив голова комітету Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Плануємо в січні вийти на постанову, яка закличе міжнародну спільноту активніше працювати... З юридичного боку наразі готуємо окремий трек для міжнародного трибуналу, для міжнародного кримінального суду щодо перешкоджання діяльності журналістів з боку країни-агресора, країни-терориста", - сказав Юрчишин на брифінгу в четвер у Києві.

За словами Юрчишина, над питанням звільнення українських журналістів, захоплених російськими окупантами, комітет працюватиме разом із міжнародною правозахисною організацією "Репортери без кордонів", із міжнародними журналістськими організаціями.