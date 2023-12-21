Макрон обіцяє продовжувати допомагати Україні

Франція продовжить виділяти кошти для допомоги Україні, заявив у середу французький президент Емманюель Макрон.

"Нам слід і далі підтримувати Україну, тому що це дасть нам можливість жити в мирі", - сказав він в ефірі телеканалу "Франс-5".

"Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", - додав він, стосовно ситуації в Україні.

За його словами, з цієї причини "найближчими місяцями нам доведеться ухвалювати важливі рішення". "Ми бачимо, що в Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США. Потрібно продовжувати підтримку і посилювати безпеку Києва в найбільш важливих сферах", - сказав Макрон.