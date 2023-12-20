Камишін: Анонсоване президентом виробництво 1 млн українських дронів у 2024 році - це тільки FPV

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна має намір виготовити у 2024 році 1 млн FPV дронів, також триває виробництво ударних вітчизняних дронів.

"Учора на підсумковій пресконференції президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони. Вже в грудні ми виробляємо більше ніж 50 тис. FPV дронів. Окрім FPV дронів, ми вже спроможні виробити в наступному році більше ніж 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км", - написав Камишін у телеграм-каналі.

Міністр наголосив, що всі виробничі можливості готові, й контрактація на 2024 рік розпочинається.

Раніше на пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виробить мільйон дронів наступного року.