Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, особу, яка його вчинила, затримали, постраждалих немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (КОВА) Андрій Райкович.

"За попередньою інформацією чергових патрульної поліції, встановлено, що вибух - від підриву гранати. Особу, яка його, ймовірно, здійснила, затримано", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Постраждалих немає", - додав Райкович.

Раніше телеграм-канали Кропивницького повідомляли про вибух, що пролунав у місті.