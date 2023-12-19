Події

20:56 19.12.2023

Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

1 хв читати
Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, постраждалих немає - Кіровоградська ОВА

Вибух у Кропивницькому пов'язаний із підривом гранати, особу, яка його вчинила, затримали, постраждалих немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (КОВА) Андрій Райкович.

"За попередньою інформацією чергових патрульної поліції, встановлено, що вибух - від підриву гранати. Особу, яка його, ймовірно, здійснила, затримано", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

"Постраждалих немає", - додав Райкович.

Раніше телеграм-канали Кропивницького повідомляли про вибух, що пролунав у місті.

 

Теги: #вибух #граната #кропивницький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 18.12.2023
На одному з промислових об'єктів у Кременчуці стався вибух

На одному з промислових об'єктів у Кременчуці стався вибух

20:50 16.12.2023
Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

12:23 15.12.2023
У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати - Нацполіція

У будівлі сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати - Нацполіція

11:45 14.12.2023
Двоє людей загинули внаслідок несанкціонованого підключення газопроводу в Київській області

Двоє людей загинули внаслідок несанкціонованого підключення газопроводу в Київській області

22:25 04.12.2023
У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

У Подільському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув чоловік

12:41 02.12.2023
У Маріуполі пролунав вибух - Андрющенко

У Маріуполі пролунав вибух - Андрющенко

00:49 20.11.2023
У Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець і жінка, ще одного чоловіка госпіталізовано - поліція

У Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув військовослужбовець і жінка, ще одного чоловіка госпіталізовано - поліція

12:35 14.11.2023
Унаслідок збиття ракети Х-59 над Кропивницьким постраждалих немає, збитки та характер шкоди встановлюють - ОВА

Унаслідок збиття ракети Х-59 над Кропивницьким постраждалих немає, збитки та характер шкоди встановлюють - ОВА

10:45 14.11.2023
ППО збила ракету в Кропивницькому районі

ППО збила ракету в Кропивницькому районі

10:04 14.11.2023
У Кропивницькому чути вибухи, голова обладміністрації закликає зберігати спокій

У Кропивницькому чути вибухи, голова обладміністрації закликає зберігати спокій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

Військові запропонували призвати в армію 450-500 тисяч людей - Зеленський

ОСТАННЄ

Російські війська вдарили по Херсону, поранено жінку і дитину

Сунак обговорив із новим прем'єр-міністром Польщі Туском допомогу Україні

Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики Залужного Мар'яною Безуглою

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

Зеленський: Треба думати про множинне громадянство

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА