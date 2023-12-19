Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

Трек обміну полонених працює, але сповільнився через конкретні причини з боку РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес (обміну полоненими - ІФ-У). Буде не дуже етично. Ви маєте рацію, процес ускладнений. Може, справді мало комунікує влада, я передам цю інформацію омбудсмену Лубінцю, керівнику ГУР Буданову, щоб вони все-таки комунікували, було більш зрозумілим рідним і близьким. Я розумію їхній біль. Цей трек працює, він дійсно сповільнився через причини з боку РФ, але є дуже конкретні ці причини", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Президент запевнив, що трек обміну полоненими відкриється.

"Зараз працюють над досить непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вийде", - сказав він.

Також глава держави зазначив, що Україні вдається повертати депортованих РФ українських дітей.

"Про трек із дітьми. Маленька кількість, але, тим не менш, потроху повертаються. Тут допомагає нам Катар", - зазначив він.

Говорячи про тему захоплених росіянами кримчан, Зеленський сказав, що "це складна історія".

"Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям. Вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням із президентом Туреччини Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав. Щодо всіх полонених, що були на території Криму", - заявив Зеленський.

Також він повідомив, що окремо Україна працює зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами, щоб повернути українських людей.