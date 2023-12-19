Події

19:35 19.12.2023

Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

2 хв читати
Трек обміну полонених сповільнився через конкретні причини в Росії

Трек обміну полонених працює, але сповільнився через конкретні причини з боку РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес (обміну полоненими - ІФ-У). Буде не дуже етично. Ви маєте рацію, процес ускладнений. Може, справді мало комунікує влада, я передам цю інформацію омбудсмену Лубінцю, керівнику ГУР Буданову, щоб вони все-таки комунікували, було більш зрозумілим рідним і близьким. Я розумію їхній біль. Цей трек працює, він дійсно сповільнився через причини з боку РФ, але є дуже конкретні ці причини", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Президент запевнив, що трек обміну полоненими відкриється.

"Зараз працюють над досить непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вийде", - сказав він.

Також глава держави зазначив, що Україні вдається повертати депортованих РФ українських дітей.

"Про трек із дітьми. Маленька кількість, але, тим не менш, потроху повертаються. Тут допомагає нам Катар", - зазначив він.

Говорячи про тему захоплених росіянами кримчан, Зеленський сказав, що "це складна історія".

"Тут немає за що подякувати міжнародним організаціям. Вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням із президентом Туреччини Ердоганом. Поки що результат шановний президент Ердоган не показав. Щодо всіх полонених, що були на території Криму", - заявив Зеленський.

Також він повідомив, що окремо Україна працює зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами, щоб повернути українських людей.

 

 

Теги: #полонені_обмін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 28.05.2022
Канцлер Австрії: Путін дав позитивний сигнал обміну полоненими

Канцлер Австрії: Путін дав позитивний сигнал обміну полоненими

20:15 09.04.2022
У результаті третього обміну полоненими звільнено 12 українських військових та 14 цивільних осіб

У результаті третього обміну полоненими звільнено 12 українських військових та 14 цивільних осіб

16:50 24.03.2022
Україна та Росія здійснили перший повноцінний обмін військовополоненими – Верещук

Україна та Росія здійснили перший повноцінний обмін військовополоненими – Верещук

07:07 20.11.2020
Кравчук: Україна подала списки з 11 людей на обмін з РФ

Кравчук: Україна подала списки з 11 людей на обмін з РФ

19:38 04.01.2020
У полоні бойовиків на Донбасі залишається понад 300 людей

У полоні бойовиків на Донбасі залишається понад 300 людей

20:21 01.10.2019
Представник ОБСЄ сподівається, що обмін полоненими на Донбасі буде узгоджено 15 жовтня

Представник ОБСЄ сподівається, що обмін полоненими на Донбасі буде узгоджено 15 жовтня

04:41 30.08.2019
Головред "Еха Москви" повідомив, що літак зі звільненими українцями приземлиться о п'ятій ранку в Києві

Головред "Еха Москви" повідомив, що літак зі звільненими українцями приземлиться о п'ятій ранку в Києві

20:06 17.07.2019
Зеленський: Путін запропонував обмін всіх на всіх, я - з радістю, тільки спочатку потрібно уточнити списки

Зеленський: Путін запропонував обмін всіх на всіх, я - з радістю, тільки спочатку потрібно уточнити списки

19:28 04.05.2018
В ОБСЄ заявили за підсумками ТКГ про відсутність зрушень у питанні обміну полоненими на Донбасі

В ОБСЄ заявили за підсумками ТКГ про відсутність зрушень у питанні обміну полоненими на Донбасі

08:41 09.12.2017
Радники президентів країн "нормандської четвірки" в суботу в Мінську обговорять тему підготовки обміну полоненими на Донбасі

Радники президентів країн "нормандської четвірки" в суботу в Мінську обговорять тему підготовки обміну полоненими на Донбасі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

Військові запропонували призвати в армію 450-500 тисяч людей - Зеленський

Мобілізація коштуватиме Україні 500 млрд грн - Зеленський

ОСТАННЄ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ УХИЛИВСЯ ВІД ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ ЗАЛУЖНОГО МАР'ЯНОЮ БЕЗУГЛОЮ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу завдали вісім ударів по живій силі ворога, уразили пункт управління і чотири склади з боєприпасами

Зеленський: Треба думати про множинне громадянство

Генштаб ЗСУ: Сили оборони продовжують стримувати ворога на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках, зберігають плацдарм на лівобережжі Дніпра

Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів наступного року

Зеленський не підпише закону про мобілізацію жінок, може погодиться на зниження призовного віку до 25 років

Зеленський відмовився говорити про деталі наступальних й оборонних дій наступного року

Допомога від США буде дуже скоро - Зеленський

Росіяни спрямували групу БПЛА в бік Одеси

Зеленський не згоден з тим, що Україна може програти війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА