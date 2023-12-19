Події

16:45 19.12.2023

Верховна Рада поспішає з 4 новими призначеннями в Рахункову палату до завершення її реформи - посли G7

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Верховна Рада поспішає з 4 новими призначеннями в Рахункову палату до завершення її реформи - посли G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) занепокоєні інформацією, що український парламент поспішає з чотирма новими призначеннями до Рахункової палати до завершення її реформи.

"Посли G7 занепокоєні повідомленнями, що цього тижня Верховна Рада поспішає з чотирма новими призначеннями до Рахункової палати до завершення реформи Рахункової палати. До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", - йдеться в повідомленні в Х (раніше Twitter).

 

Теги: #рахункова_палата #g7

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