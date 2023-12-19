Пентагон повідомив Конгресу, що його кошти на допомогу Україні закінчаться 30 грудня, - ЗМІ

Пентагон поінформував американський Конгрес, що фінансові кошти на військову допомогу Україні будуть вичерпані 30 грудня, якщо законодавці не схвалять нове фінансування, передало агентство Bloomberg.

"Міністерство оборони витрачає останні $1,07 млрд на закупівлю нових озброєнь і техніки, які замінять ті, що були вилучені з запасів і направлені в Україну", - повідомляє агентство з посиланням на заступника міністра оборони США з фінансових питань Майкла Маккорда.

За даними агентства, відповідний лист Маккорд надіслав 15 грудня до комітетів Сенату і Палати представників США з асигнувань і у справах збройних сил.

"Щойно ці кошти буде виділено, міністерство вичерпає доступне нам фінансування для безпекової допомоги для України", - зазначено в його листі.

Із текстом листа ознайомилося агентство. Bloomberg зазначає, що це вперше, коли Пентагон називає точну дату в цьому питанні.

Зі свого боку представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі пояснив, що до кінця року адміністрація США оголосить про ще один транш військової допомоги Україні, після чого коштів на це не залишиться.

"Після цього оголошення у нас не залишиться можливостей для поповнення арсеналів (в обмін на озброєння, що виділяється Україні, - ІФ-У)", - наводить слова Кірбі видання The Hill.

Адміністрація США останніми місяцями домагається від Конгресу виділення додаткових коштів на фінансування допомоги Україні. Однак поки що конгресмени не можуть дійти консенсусу з цього питання.