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17:26 18.12.2023

ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

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ЄС погодив 12-й пакет санкцій проти РФ

У Брюсселі затвердили 12-й пакет санкцій проти Росії, він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, йдеться в поширеній у понеділок заяві Євроради.

"Рада ЄС схвалила сьогодні 12-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів", - йдеться в ній.

У документі наголошується, що санкції "невдовзі опублікують" в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомили в Брюсселі, заходи спрямовані на те, щоб завдати "додаткової шкоди" Росії, вони націлені на важливі сектори російської економіки.

У заяві зазначено, що "Європейський Союз продовжить надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно".

Теги: #єс #санкції

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