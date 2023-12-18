Події

11:27 18.12.2023

Майже 200 населених пунктів у чотирьох областях без світла через негоду - Міненерго

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Майже 200 населених пунктів у чотирьох областях без світла через негоду - Міненерго

Через несприятливі погодні умови на ранок понеділка знеструмлено 194 населених пункти в чотирьох областях, найбільше з яких у Донецькій - 157.

Як випливає з повідомлення в телеграм-каналі Міністерства енергетики, у цій області над відновленням електропостачання працюють 58 бригад і 57 одиниць техніки.

Через негоду також знеструмлено 31 населений пункт у Харківській області, по три - у Дніпропетровській і Сумській.

У Київській області внаслідок проведення земляних робіт сторонньою організацією в Обухівському районі пошкоджено підземний газопровід, унаслідок чого відключено від газопостачання 87 споживачів (приватні будинки).

Загалом в енергосистемі планових відключень споживачів не передбачається, наголосило Міненерго.

Теги: #знеструмлення #населені

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