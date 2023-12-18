Майже 200 населених пунктів у чотирьох областях без світла через негоду - Міненерго
Через несприятливі погодні умови на ранок понеділка знеструмлено 194 населених пункти в чотирьох областях, найбільше з яких у Донецькій - 157.
Як випливає з повідомлення в телеграм-каналі Міністерства енергетики, у цій області над відновленням електропостачання працюють 58 бригад і 57 одиниць техніки.
Через негоду також знеструмлено 31 населений пункт у Харківській області, по три - у Дніпропетровській і Сумській.
У Київській області внаслідок проведення земляних робіт сторонньою організацією в Обухівському районі пошкоджено підземний газопровід, унаслідок чого відключено від газопостачання 87 споживачів (приватні будинки).
Загалом в енергосистемі планових відключень споживачів не передбачається, наголосило Міненерго.