Майже 200 населених пунктів у чотирьох областях без світла через негоду - Міненерго

Через несприятливі погодні умови на ранок понеділка знеструмлено 194 населених пункти в чотирьох областях, найбільше з яких у Донецькій - 157.

Як випливає з повідомлення в телеграм-каналі Міністерства енергетики, у цій області над відновленням електропостачання працюють 58 бригад і 57 одиниць техніки.

Через негоду також знеструмлено 31 населений пункт у Харківській області, по три - у Дніпропетровській і Сумській.

У Київській області внаслідок проведення земляних робіт сторонньою організацією в Обухівському районі пошкоджено підземний газопровід, унаслідок чого відключено від газопостачання 87 споживачів (приватні будинки).

Загалом в енергосистемі планових відключень споживачів не передбачається, наголосило Міненерго.