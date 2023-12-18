Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята пінгвінів
Біолог 28 Української антарктичної експедиції Сергій Глотов виявив перших вісім пташенят субантарктичних пінгвінів цього року, повідомляють на сторінці Національного антарктичного наукового центру України у фейсбуці.
"Нині із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8 малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіненяти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив інший біолог 28 УАЕ, Вадим Ткаченко, "у найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум", адже наразі на ньому гніздиться рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тис. Біологи нарахували в їхніх гніздах 4,8 тис. яєць.
"Звісно, успішність вилуплення залежатиме від різних чинників, зокрема кількості снігу та активності хижаків, але припускаємо, що на Новий рік біля Вернадського буде дуже багато пінгвінів і пінгвіненят", - сказав Ткаченко.