Події

07:23 18.12.2023

Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята пінгвінів

1 хв читати
Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята пінгвінів

Біолог 28 Української антарктичної експедиції Сергій Глотов виявив перших вісім пташенят субантарктичних пінгвінів цього року, повідомляють на сторінці Національного антарктичного наукового центру України у фейсбуці.

"Нині із перших відкладених на початку листопада 11 яєць народилося 8  малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по два пінгвіненяти, а є такі, де одне дитинча ще очікує на появу брата чи сестри", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив інший біолог 28 УАЕ, Вадим Ткаченко, "у найближчі кілька місяців на нашому острові очікується справжній бебі-бум", адже наразі на ньому гніздиться рекордна кількість субантарктичних пінгвінів - понад 5,3 тис. Біологи нарахували в їхніх гніздах 4,8 тис. яєць.

"Звісно, успішність вилуплення залежатиме від різних чинників, зокрема кількості снігу та активності хижаків, але припускаємо, що на Новий рік біля Вернадського буде дуже багато пінгвінів і пінгвіненят", - сказав Ткаченко.

 

 

 

Теги: #антарктида #пінгвіни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 17.12.2023
Біля станції "Академік Вернадський" з’явилися перші пінгвінята сезону

Біля станції "Академік Вернадський" з’явилися перші пінгвінята сезону

06:41 30.11.2023
Найбільший у світі айсберг А23а почав рухатися

Найбільший у світі айсберг А23а почав рухатися

04:34 19.03.2023
На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

10:07 09.12.2022
Перше дитинча в сезоні. У субарктичних пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" з'явилося пташеня

Перше дитинча в сезоні. У субарктичних пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" з'явилося пташеня

10:52 09.12.2021
У субарктичних пінгвінів поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилися перші цього сезону пташенята

У субарктичних пінгвінів поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилися перші цього сезону пташенята

16:07 03.11.2021
У субантарктичних пінгвінів поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилося чотири яйця, пташенята очікуються на початку грудня

У субантарктичних пінгвінів поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилося чотири яйця, пташенята очікуються на початку грудня

14:36 03.11.2021
Субарктичні пінгвіни поблизу станції "Академік Вернадський" очікують на поповнення в грудні

Субарктичні пінгвіни поблизу станції "Академік Вернадський" очікують на поповнення в грудні

15:39 31.10.2021
Один із льодовиків Антарктиди на честь кліматичного саміту отримав назву Глазго

Один із льодовиків Антарктиди на честь кліматичного саміту отримав назву Глазго

11:37 21.10.2021
Три самки пінгвінів Гумбольдта прибули до Харківського зоопарку з Німеччини

Три самки пінгвінів Гумбольдта прибули до Харківського зоопарку з Німеччини

18:26 07.10.2021
Вакцинація дісталася Антарктиди

Вакцинація дісталася Антарктиди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів і 44 танки противника

Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення "технічного пристрою" в одному з місць дислокації головкома Залужного

У Сербії завершилися дострокові парламентські вибори

Суд узяв під варту депутата-підривника

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілювали Очаків, за добу в області збито БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 1090 окупантів і 44 танки противника

Війська РФ за минулу добу випустили 374 снаряди по Херсону та області, одна людина загинула

Північна Корея запустила міжконтинетальну балістичну ракету

Великі судноплавні компанії припиняють маршрути Червоним морем

Уночі силами ППО знищено п'ять із п'яти ударних БПЛА, які атакували Україну

На авдіївському напрямку Сили оборони за добу відбили 27 атак, загалом на фронті було 64 бойові зіткнення

Війська РФ за добу здійснили 2 ракетних і 29 авіаційних ударів, а також понад 47 обстрілів із РСЗВ

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони розташування сил противника

АОІ заявила про виявлення "найбільшого тунелю ХАМАС" у Секторі Гази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА