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10:07 09.12.2022

Перше дитинча в сезоні. У субарктичних пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" з'явилося пташеня

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Перше дитинча в сезоні. У субарктичних пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" з'явилося пташеня

У субарктичних пінгвінів, які проживають поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді (острів Галіндез), з'явилося перше в цьому сезоні пташеня, повідомив у п'ятницю Національний антарктичний науковий центр.

"На нашому острові народилося перше пінгвінятко в цьому сезоні. Воно неймовірно миле, сіреньке й зовсім крихітне, але вже тоненько пищить", - йдеться в повідомленні.

Пташеня знайшли біологиня Марта Дзиндра та системний адміністратор Володимир Хомко.

"Моніторинг гнізд пінгвінів на нашому острові Галіндез – це частина щоденної роботи біологів, але от саме нині ми порахували за днями, що з перших яєць якраз мають почати вилуплюватися пінгвінята. Перевірили гнізда на мисі Пінгвін-поінт, де в листопаді виявили найперші яйця, але там було тихо. Потому вирушили на сусідній мис Піджн-поінт. Підійшли до гнізд, затихли – і тут почули зовсім тоненький голосок малечі, а відтак – побачили й горду матусю", – розповіла про знахідку Марта Дзиндра.

У центрі нагадали, що йдеться про субантарктичних пінгвінів, а також зазначили, що поки готували допис, біля станції почався "справжній пінгві-бум: малюки стали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова, і в цей момент їх там уже до десятка"

Фото: Марта Дзиндра та Сергій Глотов

Теги: #академік_вернадський #пінгвіни

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