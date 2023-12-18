Події

02:12 18.12.2023

Екзит-поли показують перемогу партії Вучича на виборах у Сербії

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Екзит-поли показують перемогу партії Вучича на виборах у Сербії

Правляча Сербська прогресивна партія (СНР) президента Олександра Вучича лідирує на позачергових виборах у неділю з 46,6% голосів, згідно з прогнозами соціологів Ipsos та CeSID, повідомляє в неділю Reuters.
Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (СПН) займе друге місце з 23% голосів, а Соціалістична партія Сербії міністра закордонних справ Івіці Дачича, що йде, відстає з 6,9%.
Соціологи, чиї прогнози голосів ґрунтуються на частковому підрахунку репрезентативної вибірки виборчих дільниць, повідомили, що до 19:00 за Бєлградом (20:00 за Києвом) явка склала 55,9%.

Теги: #сербія #парламентські_вибори

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