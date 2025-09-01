Угорщина та Сербія прискорять будівництво нафтопроводу між обома країнами - Сіярто

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Будапешт і Белград вирішили прискорити будівництво нафтопроводу між їхніми країнами, угорську його частину планують завершити до кінця 2027 року, заявив у понеділок глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Домовилися з міністром енергетики Сербії Дубравкою Джедович-Ханданович прискорити будівництво нафтопроводу між Угорщиною і Сербією. Його угорську ділянку на 190 км планують добудувати до кінця 2027 року", - написав він у соцмережі X, наголосивши на важливості енергетичного співробітництва двох країн на тлі ударів України по нафтопроводу "Дружба", який забезпечує, зокрема, прокачування нафти до Угорщини та Словаччини.