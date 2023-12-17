У Сербії завершилися дострокові парламентські вибори

Серби проголосували на дострокових виборах, які, за прогнозами, збережуть владу партії президента Александера Вучича, повідомляє в неділю BBC.

Виборчі дільниці закрилися о 20:00 (21:00 за Києвом), і його Сербська прогресивна партія (СНС), найімовірніше, збереже свою більшість у парламенті.

Але опозиційні партії, які ведуть кампанію під гаслом "Сербія проти насильства", сподіваються кинути виклик його партії на місцевих виборах, зокрема, у столиці Белграді.

За годину до голосування соціологи оцінили явку в 55,9%.

СНС перебуває при владі з 2012 року, але за останні три роки вибори відбулися тричі. Президент Вучич заявив у неділю, що очікує на "хорошу явку і рішучу перемогу".

Вільний опозиційний альянс був сформований після двох масових розстрілів у травні, що викликали масові протести. Унаслідок терактів загинули 19 осіб, зокрема 10 у школі в Белграді. Протести переросли в демонстрації проти президента Вучича і його партії СНС. Опозиційні партії заявили, що масові вбивства відображають культуру риторичного і фізичного насильства, яку пропагує панівна партія та її союзники в засобах масової інформації.

Сербія також бореться з високою інфляцією, яка в листопаді досягла 8%.

Президент Вучич перебуває під тиском Європейського Союзу (ЄС) і США з метою нормалізації відносин з Косово.

Сербія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу.

Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії 2008 року, і, хоча воно визнане більш ніж 100 членами ООН, Сербія відмовилася зробити це за підтримки таких союзників, як Росія, Китай і п'ять членів ЄС.

Сербія також відмовилася ввести санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Вільна коаліція опозиційних партій, які виступають під гаслом "Сербія проти насильства", висловилася за проведення останніх виборів. Окрім парламентських виборів на чотирирічний термін, існує низка муніципальних парламентських місць, зокрема в столиці Сербії Белграді.

Аналітики кажуть, що битва за столицю важлива через її сильне символічне значення і те, що вона є єдиним місцем, де в опозиції є хороші шанси на перемогу.

У неділю Драган Джилас, колишній мер Белграда і лідер альянсу "Сербія проти насильства", заявив агентству Reuters, що "зміни в Сербії почалися".

Він сказав: "Люди сповнені рішучості жити... нормально, без злочинності та корупції, без цін, що зашкалюють".

Джерело: https://www.bbc.com/news/world-europe-67742032