20:39 11.11.2025

Усі фігуранти плівок НАБУ про корупцію в енергетиці мають негайно піти з посад – голова комітету Ради

Голова Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") виступає ща невідкладне звільнення з посад всіх фігурантів аудіозаписів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зроблених в межах розслідування діяльності корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Дякую детективам НАБУ, прокурорам САП та всім причетним за роботу. Попри надзвичайний тиск. Фігуранти плівок на всіх рівнях мають невідкладно піти геть з посад у передбачений для цього спосіб. Довіру до вас відновити неможливо", - написала Радіна у Facebook у вівторок.

Вона окремо подякувала учасникам акцій протесту, "які відстояли незалежність антикорупційних органів у липні цього року". "Дякую колегам, з якими ми разом боролися за НАБУ і САП. Не дарма боролися", - наголосила парламентарка.

Як повідомлялося, серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Раніше з посиланням на НАБУ повідомлялося, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", зазначалося в телеграм-каналі у понеділок.

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, котрий обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль "смотрящіх".

Антикорупційні органи оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

НАБУ зазначає, що "15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

НАБУ розробляло операцію "Мідас" з літа 2024 року і наразі перейшло до її фінальної стадії.

 

Теги: #парламент #кадри #енергетика #набу

