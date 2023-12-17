Події

16:22 17.12.2023

Зеленська обговорила з керівництвом Метрополітен-опери та Ukrainian Freedom Orchestra культурну співпрацю

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Зеленська обговорила з керівництвом Метрополітен-опери та Ukrainian Freedom Orchestra культурну співпрацю

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом і керівником Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон під час їхнього візиту до Львова, повідомляється на сайті глави Української держави в неділю.

"Вдячна вам за постійну чітку позицію підтримки України та проєктів, що посилюють голос української культури на міжнародній арені", - сказала Зеленська під час зустрічі.

Перша леді обговорила Гелбом і Вілсон поточну і майбутню культурну співпрацю, зокрема, продовження програми стажування для музикантів з України в Метрополітен-опері та постановку української опери, яку вже замовлено сучасному композитору Максиму Коломійцю.

Сторони також обговорили можливий виступ Ukrainian Freedom Orchestra на Олімпіаді 2024 року, яка відбудеться в Парижі, Франція. Планується присвятити його підтримці українських мистецьких шкіл.

Теги: #культура #зеленська

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