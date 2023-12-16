ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

Лідери Європейського союзу наступного тижня планують провести голосування за 12 пакет санкцій проти Росії, повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Юзвяк.

"Австрія зняла свій резерв. Російські санкції мають бути офіційно ухвалені цього тижня", - написав Юзвяк у соцмережі X (Twitter) 16 грудня.

Раніше він повідомив, що лідери країн ЄС погодили 12-ий пакет санкцій проти РФ.

"Існує політична угода щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, хоча офіційно його буде ухвалено найближчими днями. Буде спроба ухвалити ще один у другу річницю повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначив він у соцмережі X (Twitter) 14 грудня.