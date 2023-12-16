Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

Міністерство оборони Естонії, ґрунтуючись на досвіді війни на території України, може почати розробку мобільного захисту від дронів, заявив новий глава Міноборони, генерал-майор Ільмар Тамм, повідомила естонська телерадіокомпанія ERR у суботу.

"Оскільки останнім часом ідеться про те, щоб звернутися до досвіду України у відбитті атак із застосуванням дронів, то, на мою думку, для нас наступним етапом може стати створення дещо мобільніших команд. Вони не обов'язково мають бути на базі військової техніки, тут можна використовувати чотири різні типи машин, сформувати стаціонарну радіолокаційну базу, кулеметну команду, які зможуть виявляти дрони, що наближаються", - заявив Тамм.

За його словами, критичним є налагодження зв'язку, визначення напрямку польоту дронів, їхньої швидкості, щоб вчасно відреагувати на атаку безпілотників.

"Українці побудували дуже ефективну багаторівневу систему протиповітряної оборони, завдяки якій вони здатні збивати безпілотники типу "Шахед" або "Герань", навіть коли вони летять роєм. Росіяни запускають свої дрони так масово, розраховуючи на те, що якийсь із цієї зграї безпілотників все ж прорветься", - додав генерал-майор.