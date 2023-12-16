Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю еміра Кувейту: Ми вдячні Його Високості за підтримку суверенітету України

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Кувейту у зв'язку з кончиною еміра Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Мубарака ас-Сабаха.

"Висловлюю глибокі співчуття кувейтському народу з приводу смерті Його Високості шейха Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха. Ми завжди будемо вдячні Його Високості за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за гуманітарну допомогу", - написав Зеленський у соцмережі Х (раніше - Твіттер) у суботу.

"Нехай нинішні та майбутні покоління завжди пам'ятають його відданість гуманітарній допомозі в усьому світі", - наголосив президент.

Як повідомлялося, 16 грудня емір Кувейту Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Мубарак ас-Сабах пішов із життя у віці 86 років. Він був 16-м еміром цієї країни з 29 вересня 2020 року.