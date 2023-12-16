Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікопольському району, постраждало троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікополю з різних видів зброї, унаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цілий день ворог бив по Нікопольщині. Застосував 7 дронів-камікадзе і 4 рази обстрілював з артилерії. Цілився по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Утім, найбільше дісталося Нікополю", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Очільник ОВА наголосив: "Постраждали три людини. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості".

"У місті пошкоджено п'ятиповерхівку та 5 приватних будинків. Понівечені 2 господарські будівлі та екскаватор. Зачепило й лінії електропередачі. Без світла понад 100 сімей", - додав Лисак.