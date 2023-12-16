Події

19:21 16.12.2023

Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікопольському району, постраждало троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

1 хв читати
Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікопольському району, постраждало троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП

Окупанти протягом дня завдавали ударів по Нікополю з різних видів зброї, унаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки та ЛЕП, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цілий день ворог бив по Нікопольщині. Застосував 7 дронів-камікадзе і 4 рази обстрілював з артилерії. Цілився по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Утім, найбільше дісталося Нікополю", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Очільник ОВА наголосив: "Постраждали три людини. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості".

"У місті пошкоджено п'ятиповерхівку та 5 приватних будинків. Понівечені 2 господарські будівлі та екскаватор. Зачепило й лінії електропередачі. Без світла понад 100 сімей", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 16.12.2023
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждав лікар - патрульна поліція

Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні, постраждав лікар - патрульна поліція

12:15 16.12.2023
Росіяни вночі продовжували обстріли Донеччини, пошкоджено житлові будинки - ОВА

Росіяни вночі продовжували обстріли Донеччини, пошкоджено житлові будинки - ОВА

08:57 16.12.2023
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування

08:35 16.12.2023
Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

08:33 16.12.2023
У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

У результаті нічних обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і медзаклад

08:12 16.12.2023
Росіяни випустили за добу 483 снаряди по Херсонській області, поранено чотирьох жителів

Росіяни випустили за добу 483 снаряди по Херсонській області, поранено чотирьох жителів

08:03 16.12.2023
ППО знищила два ворожі "шахеди" в Синельниківському районі Дніпропетровської області

ППО знищила два ворожі "шахеди" в Синельниківському районі Дніпропетровської області

07:11 16.12.2023
Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

Ворог обстріляв чотири громади Сумської області

18:46 15.12.2023
Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

Окупанти чотири рази обстріляли Нікополь за день, поранено бабусю з онукою, пошкоджено 14 будинків, ЛЕП і газопровід

13:13 15.12.2023
Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

Окупанти вночі вдарили по Харкову С-300, є руйнування - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

Умєров закликав місцеву владу до більшого сприяння мобілізаційній роботі

У Маріуполі підірвали автомобіль російського офіцера, окупанта поранено - Андрющенко

ЗС України за добу ліквідували 930 окупантів

ОСТАННЄ

Помер один із постраждалих від підриву гранат депутатом у сільраді на Закарпатті

СБУ повідомила про підозру депутату, який підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті

Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю еміра Кувейту: Ми вдячні Його Високості за підтримку суверенітету України

Україна закрила 20-річний спір із Румунією щодо Конвенції Еспо по каналу "Дунай - Чорне море"

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу окупантів

Протягом доби ворог завдав трьох ракетних і 47 авіаударів

ЗС України відбили 27 ворожих атак на авдіївському напрямку

Ставка розглянула питання ветеранів, фортифікації та виробництва зброї

Додому вдалося повернути трьох українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА