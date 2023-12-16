Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає

Пошкоджень унаслідок атак ворожих БПЛА в Київській області немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Уночі ворог укотре атакував область ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже п'ять годин. У регіоні працювали сили ППО. Влучень і пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає", - зазначено в його телеграм-каналі.

Кравченко зазначив, що інформацію про нічну атаку ретельно перевіряють та аналізують. Усі оперативні служби працюють.