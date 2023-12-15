Позачерговий саміт ЄС з питання про EUR50 млрд для України відбудеться наприкінці січня - на початку лютого

Позачергове засідання Європейської ради, на якому має бути ухвалено рішення про перегляд бюджету ЄС, так само як і про продовження фінансування України в розмірі 50 млрд євро на період до 2027 року, відбудеться наприкінці січня - на початку лютого, але конкретної дати ще немає. Водночас Європейська комісія має намір працювати над запасним варіантом, який дасть змогу це робити.

Це випливає зі слів президентів Європейської ради Шарля Мішеля та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, сказаних у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Європейської ради.

"Дати спеціального саміту, який відбудеться на початку наступного року, ще немає. Але це буде наприкінці січня - на початку лютого. Але дату ще не підтверджено", - сказав Мішель.

Зі свого боку фон дер Ляєн зазначила, що "ми працюємо дуже важко, щоб отримати результат, який передбачає згоду всіх 27 держав-членів". "Але я думаю, що наразі необхідно працювати над потенційними альтернативами, щоб отримати оперативне рішення в разі, якщо згода 27 - єдність - неможлива", - сказала вона.

При цьому президентка Єврокомісії не стала говорити про те, якими альтернативними рішеннями може бути вирішено питання продовження фінансування України.

Мішель нагадав, що питання перегляду довгострокового бюджету стояло на порядку денному минулого засідання Європейської ради. "Вам відомо, що вчора ввечері ми ухвалили рішення - 26 держав-членів вирішили підтримати пропозиції перегляду бюджету, але 26 - не достатньо, щоб ухвалити законодавчо обов'язкове для виконання рішення. Тому ми повернемося до нього на початку наступного року на спеціальному саміті з метою переконати 27 держав-членів погодитися з цими пропозиціями. Але головне - це те, що ці пропозиції схвалені й підтримуються твердо 26 державами-членами", - розповів президент Євроради.

При цьому він наголосив, що це "дуже добре збалансовані пропозиції". "З одного боку - це вираження сильної прихильності, що було підтверджено вчора 26 державами-членами підтримувати Україну додатковим пакетом у розмірі 50 млрд євро. Це також чіткий сигнал про чітку, сильну обіцянку підтримувати, я повторю - 26 державами-членами, але не однією... Тому я хочу знову повторити, що я надзвичайно впевнений і оптимістичний, що ми зможемо виконати наші обіцянки підтримувати Україну фінансово. Найближчими тижнями я впевнений, що рішення буде формалізовано", - додав Мішель.