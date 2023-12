У "Дії" триває голосування за одинадцятого фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2024"

У застосунку "Дія" відбувається голосування за одинадцятого фіналіста національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024".

Зокрема, у "Дії" стартувало онлайн-голосування за одинадцятого фіналіста нацвідбору серед учасників лонглисту, які не потрапили до списку фіналістів за результатами прослуховування.

Проголосувати можна за одного з таких артистів: ANKA з піснею "Палала", Carpetman - Endless fight, KARYOTYPE - Sadness, KRYLATA - Queen, PARFENIUK - "Серед вітрів", SHÉPA - SUPERNOVA, STASYA - Rika, SWOIIA - Little Angels і TESLENKO - Lights go up.

Раніше журі відібрало до фіналу нацвідбору 10 учасників: Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria, Drevo - Endless chain, Ingret - Keeper, Mélovin - Dreamer, Nahaba - Glasses, Nazva - Slavic English, Skylerr - Time is running out, Yagody - Tsunamia, Yaktak - Lalala і Ziferblat - Place I Call Home.

Голосування триватиме до 21 грудня включно, а повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, а півфінали, в одному з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня. Фінал нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту.