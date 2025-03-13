Інтерфакс-Україна

Події

20:41 13.03.2025

Чехія готова профінансувати оновлення двох лікарень на Дніпропетровщині – очільник ОВА

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Чехія готова профінансувати оновлення двох лікарень на Дніпропетровщині – очільник ОВА

Єврокомісія погодила проєкти модернізації двох медичних закладів у Дніпропетровській області - у Кривому Розі та Дніпрі, їх готова профінансувала Чехія, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Єврокомісія погодила проєкти модернізації медзакладів. Серед схвалених два – на Дніпропетровщині. Це лікарні у Кривому Розі та Дніпрі. Їх оновлення готова профінансувати Чехія, яка бере участь у програмі Ukraine Facility. Загалом в Україні вона інвестує в 6 закладів", написав він у телеграм у четвер.

"Дякую партнерам за таку неймовірну підтримку. Вона вкрай важлива для нас, адже ворог постійно цілить по цивільних об’єктах. Руйнувань зазнають і лікарні. Навіть в таких умовах надання якісної медичної допомоги для нас залишається пріоритетом", - додав Лисак.

 

Теги: #днепропетровская #больницы

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