Рада Європи ухвалила Конвенцію про захист професії адвоката

Рада Європи на своєму 1522-му засіданні, яке проходило 11 та 12 березня 2025 року, ухвалила Конвенцію про захист професії адвоката (Council of Europe Convention for the Protection of the Profession of Lawyer).

Це перший міжнародний договір, спрямований на захист професії адвоката, - прокоментували ухвалення конвенції на офіційному сайті РЄ. Рішення стало відповіддю на зростаючу кількість повідомлень про напади на адвокатську діяльність, зокрема у формі переслідувань, погроз, фізичних атак або втручання в здійснення професійних обов’язків (наприклад, створення перешкод для доступу до клієнтів).

Адвокати відіграють ключову роль у забезпеченні верховенства права та доступу до правосуддя для всіх, зокрема у відстоюванні прав людини. Тому суспільна довіра до системи правосуддя значною мірою залежить від ролі адвокатів.

Конвенція стосується як самих адвокатів, так і їхні професійні об’єднання, що відіграють важливу роль у захисті прав та інтересів адвокатів.

Так, сторони мають забезпечити, щоб національні правові та нормативні рамки гарантували незалежність і самоврядність професійних об'єднань. Вибори їхніх керівних органів повинні відбуватися відповідно до чинних правил і без зовнішнього втручання.

Професійні об'єднання можуть:

просувати та представляти інтереси адвокатів і їхньої професії;

підтримувати й захищати незалежність адвокатів та їхню роль у суспільстві;

розробляти професійні стандарти поведінки та сприяти їх дотриманню відповідно до цієї Конвенції;

сприяти доступу до професії, а також безперервній освіті та підготовці адвокатів;

співпрацювати з адвокатами, іншими професійними об'єднаннями, міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями у питаннях права та адвокатської діяльності, зокрема щодо просування та захисту ролі адвокатів;

сприяти добробуту адвокатів і надавати допомогу їм та їхнім сім’ям у разі необхідності.

Держави повинні забезпечувати, аби професійні об'єднання своєчасно та ефективно залучалися до консультацій щодо пропозицій уряду щодо змін у законодавстві, процесуальних та адміністративних правилах, які безпосередньо впливають на професійну діяльність адвокатів та регулювання професії. Будь-яка вимога щодо членства в професійному об'єднанні не повинна перешкоджати адвокатам створювати та брати участь в інших об'єднаннях для захисту своїх професійних інтересів та діяльності.

Також документ містить положення щодо права на здійснення професійної діяльності, професійних прав, свободи вираження поглядів, професійної дисципліни, а також передбачає спеціальні заходи захисту адвокатів та їхніх об’єднань.

Відповідно до Конвенції, держави зобов’язані гарантувати, що адвокати можуть виконувати свої професійні обов’язки без загрози фізичних атак, погроз, переслідувань, залякувань або неправомірних перешкод чи втручання. Якщо такі дії можуть становити кримінальний злочин, Сторони мають проводити ефективне розслідування.

Конвенція буде відкрита для підписання 13 травня під час зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи в Люксембурзі.

Для набуття чинності документ має бути ратифікований щонайменше вісьмома країнами, шість із яких повинні бути членами Ради Європи. Дотримання положень Конвенції контролюватимуть експертна група та комітет Сторін.

У 2020 році Європейський комітет з правового співробітництва (European Committee on Legal Co-operation, CDCJ) дослідив можливі заходи забезпечення захисту адвокатів. Одним із них мав стати новий правовий інструмент, який би ґрунтувався на Рекомендації Комітету міністрів R(2000)21 про свободу здійснення адвокатської діяльності, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини. Аби реалізувати напрацювання, у 2022 році у складі CDCJ було утворено Комітет експертів з питань захисту адвокатів (CJ-AV), куди увійшли 15 фахівців з усієї Європи, в тому числі, з України.

Одним із розробників проекту конвенції був заступник голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Валентин Гвоздій, який також був обраний віце-президентом CJ-AV.