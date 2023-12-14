Події

21:40 14.12.2023

Знищено аеробалістичну ракету Х47М2 "Кинджал"

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Знищено аеробалістичну ракету Х47М2 "Кинджал"

Українська ППО ліквідувала одну з трьох аеробалістичних ракет Х47М2 "Кинджал", які атакували вдень у четвер Київ і Хмельницьку область, повідомляють Повітряні сили.

"14 грудня 2023 року окупанти завдали ракетного удару "Кинджалами". Через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслєйка, о 14.09 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Близько 14.15 було здійснено пуски ракет. Прильоти в район Старокостянтинова вже о 14.20!", - сказано в повідомленні.

Повітряні сили інформують, що противник застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К із повітряного простору Тульської області в напрямку міста Київ і Старокостянтинова.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одну ракету Х-47М2 "Кинджал" у Київській області. Щодо наслідків влучань/не влучань ворожих ракет на Хмельниччині, звісно, не коментуємо", - зазначається в повідомленні.

Так само у ЗС додали, що "кілька ворожих цілей, про які ми повідомляли раніше, імовірно, імітовані ворожим РЕБ. Утім, ми й надалі оперативно повідомлятимемо про напрямок руху всіх цілей, адже неможливо одразу встановити реальний це "Кинджал" чи так звана "фальшціль".

 

 

 

Теги: #атака #київ #цілі

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