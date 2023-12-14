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21:09 14.12.2023

Кулеба після рішення Євроради про відкриття переговорів: Усе було не даремно

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Кулеба після рішення Євроради про відкриття переговорів: Усе було не даремно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Рішення почати переговори про вступ України до ЄС є новим початком для України і всієї Європи.

"Який історичний день! Домінує одна емоція: все було не дарма. Рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС є новим початком для України та всієї Європи. Я дякую ЄС і всім лідерам за те, що вони дотримали свого слова. Я також вітаю Молдову і Ніку Попеску", - написав він у Х (Tвіттер).

 

 

 

Теги: #єс #рішення #кулеба

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