Кондратюк: Рішення лідерів ЄС щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу справедливе, попереду багато роботи

Рішення лідерів Європейського Союзу про відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС справедливе, тепер попереду в нас багато роботи, заявила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Рішення лідерів ЄС про відкриття переговорів є дуже справедливим щодо України, а насамперед - до українців. Це заслуга наших воїнів, які захищають країну і всю Європу, наших жінок, які у вимушеній еміграції продемонстрували найкращі якості всього українського народу, який у результаті нападу Росії чітко визначився зі своєю європейською ідентичністю", - сказав Кондратюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Віцеспікер наголосила, що попереду в України багато роботи.

"На наступному саміті ЄС буде визначено переговорну рамку, і розпочнеться складний етап галузевих переговорів, де Україні доведеться вигризати квоти, преференції, дотації. Я зараз із робочим візитом у Польщі, яка свого часу блискуче пройшла цей процес. Вважаю, що нам треба налагодити серйозний обмін досвідом, щоб підготувати переговорну групу", - зазначила Кондратюк.

Вона впевнена, що Україна пройде цей шлях.

"Я дуже, дуже рада сьогоднішньому рішенню ЄС! Україна - це Європа!", - зазначила Кондратюк.