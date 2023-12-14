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19:55 14.12.2023

Зеленський назвав рішення Євроради розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС перемогою всієї Європи

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Зеленський назвав рішення Євроради розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС перемогою всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Європейської Ради розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС перемогою всієї Європи.

"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - написав президент у мережі Х.

Раніше президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Глава держави також подякував у своїй соцмережі всім у Європі та Україні, хто працював заради цього рішення й допомагав.

"Вітаю кожного українця й українку. Вітаю і всю Молдову, і тебе, Майє (Санду, президент Молдови - ІФ-У), особисто. Історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу", - зазначив він.

 

Теги: #єс #переговори #вступ

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