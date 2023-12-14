Мецола: Розширення ЄС - це інвестиції в мир і безпеку

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола наголосила на необхідності розширення Європейського Союзу заради зміцнення континенту, назвавши це інвестицією в мир і безпеку.

"Позиція Європейського парламенту дуже ясна. Розширення зміцнює наш континент. Це інвестиції в мир і безпеку. Це приносить користь суспільству і людям", - сказала вона на пресконференції в Європейській раді в Брюсселі.

Водночас Мецола наголосила, що Європейський парламент вважає, що "якщо ми хочемо розширення, то нам потрібно бути готовими до реформ".

"І саме тому ми наполягаємо на прискоренні дискусій щодо того, як має виглядати майбутнє Європейського Союзу, як ми функціонуємо, як ми приходимо до рішень. Ми не можемо допустити, щоб наша здатність діяти була підірвана", - заявила Мецола.