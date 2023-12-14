Естонія відправить Україні пакет військової допомоги на EUR80 млн

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення направити Україні пакет військової допомоги вартістю EUR80 млн.

"Черговий пакет допомоги включає в себе не лише велику кількість протитанкових ракет Javelin, а й кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, катери, наземні транспортні засоби, а також спорядження для водолазів. Вартість пакета становить близько EUR80 млн", - повідомив журналістам міністр оборони Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

Він зазначив, що конкретний вміст і його обсяги не розголошуються з міркувань безпеки.

"Пакет допомоги складено так, щоб надати Україні максимально можливу допомогу без завдання шкоди нашій власній обороні", - наголосив Певкур.

"Необхідний запас ми відновимо", - додав міністр.